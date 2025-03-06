Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Актер молча сел в такси и уехал.

Как рассказали в правоохранительных органах, Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года. Однако он это проигнорировал. Тогда против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии, после чего актер сам явился к следователю, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

