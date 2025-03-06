Калюжный покинул СК, не ответив ни на один вопрос журналистов

Российский актер Глеб Калюжный молча покинул здание Пресненского межрайонного следственного отдела, сообщили РИА Новости.

Калюжный со своим продюсером Григорием Суховым вышел из здания СК РФ, не дав никаких комментариев журналистам на вопросы о том, какие действия он предпримет в дальнейшем.

Юрист Русяев допустил, что Калюжный не избежит наказания за уклонение от службы

Актер молча сел в такси и уехал.

Как рассказали в правоохранительных органах, Калюжный был уведомлен о необходимости явиться в военкомат в октябре 2024 года. Однако он это проигнорировал. Тогда против него возбудили уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии, после чего актер сам явился к следователю, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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