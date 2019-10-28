Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию «Оскар», сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Сам режиссер отреагировал на вручение ему премии с иронией: «У вас очень интересный вкус», - сказал он.

Почетный «Оскар» присуждается кинематографистам «по совокупности заслуг», за вклад в киноискусство. О том, что в 2019 году эту премию получит именно Линч стало известно еще в июне, сообщает Газета.ру.

Дэвид Линч трижды был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв», а также в категории «Лучший адаптированный сценарий» («Человек-слон»), однако золотая статуэтка доставалась другим режиссерам.

