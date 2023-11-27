Букеровскую премию за 2023 год получил ирландец Пол Линч

«"Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года», - указано в заявлении организаторов.



Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает Свободная пресса.

