Букеровскую премию за 2023 год получил ирландец Пол Линч

Лауреатом Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — стал ирландский писатель Пол Линч. Об этом сообщается на сайте премии.

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«"Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года», - указано в заявлении организаторов.

Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает Свободная пресса.

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ФОТО: thebookerprizes.com
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