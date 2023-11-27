Букеровскую премию за 2023 год получил ирландец Пол Линч
Лауреатом Букеровской премии — одной из самых престижных наград в мире английской литературы — стал ирландский писатель Пол Линч. Об этом сообщается на сайте премии.
«"Песнь пророка" Пола Линча получила Букеровскую премию 2023 года», - указано в заявлении организаторов.
Роман-антиутопию Линча, рассказывающий о жизни женщины-микробиолога после ареста ее мужа за участие в протестах, отметили за «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».
Пол Линч стал пятым ирландским писателем, которому вручили Букеровскую премию. Писатель получил статуэтку и 50 тысяч фунтов стерлингов, отмечает Свободная пресса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал ВСУ Наев заявил, что Украина готовится к расширению границ конфликта
- Юные иркутяне спели с Дианой Арбениной на концерте «Ночных снайперов»
- Букеровскую премию за 2023 год получил ирландец Пол Линч
- Под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
- Крючков: В Крыму 498 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- СМИ: Производящий дроны авиазавод в Киеве попал под ракетный удар
- Пленный украинский боец заявил о нехватке подготовленных солдат
- СМИ: офис Байдена раскололся на два лагеря из-за ближневосточного конфликта
- Украина: польские перевозчики начнут круглосуточную блокаду КПП «Медыка»
- Кинокартина «По щучьему велению» возглавила прокат в России и СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru