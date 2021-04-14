Барбара Брыльска не станет играть в американской версии «Иронии судьбы»
Сыгравшая Надю в культовой новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» актриса театра и кино Барбара Брыльска точно не станет сниматься в американской версии картины. Ее снимет Марюс Вайсберг
«Я больше решила не работать в кино. Меня это не интересует» – сказала Брыльска в интервью «Радио 1».
Известно, что главные роли в западной версии всенародно любимого фильма Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.
Съемки начнутся летом и пройдут в Бостоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Умер создатель самой крупной в мире финансовой пирамиды
- Редакторам студенческого издания DOXA запретили пользоваться интернетом
- Четыре человека погибли из-за отравления газом в Татарстане
- Байден предоставил подробный план вывода войск из Афганистана
- Росгвардия потратит 227 миллионов рублей на гранаты для подавления протестов
- Киев: Россия стянула 110 тысяч военных к границам Украины
- AstraZeneca прокомментировала отказ Дании использовать вакцину
- В Госдуме узнали о серьезном различии зарплат медиков в регионах
- Патриарх Кирилл разрешил митрополиту Ювеналию уйти на пенсию
- Врач оценил вероятность гибели раковых клеток при COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru