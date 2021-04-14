Барбара Брыльска не станет играть в американской версии «Иронии судьбы»

Сыгравшая Надю в культовой новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром» актриса театра и кино Барбара Брыльска точно не станет сниматься в американской версии картины. Ее снимет Марюс Вайсберг

«Я больше решила не работать в кино. Меня это не интересует» – сказала Брыльска в интервью «Радио 1».

Известно, что главные роли в западной версии всенародно любимого фильма Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Съемки начнутся летом и пройдут в Бостоне.

