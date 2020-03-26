Актер, озвучивавший Человека-паука и Бандераса, скончался в 37 лет
Российский актер Театра российской армии Сергей Смирнов умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что артист умер после продолжительной болезни. Отпевание Сергея Смирнова состоится 27 марта в Храме Димитрия Солунского.
Смирнов играл в театре российской армии 17 лет, вступив в труппу после окончания театрального училища Щепкина в 2003 году. На его счету более 30 ролей в постановках театра.
Также Смирнов работал актером озвучки, в частности, его голосом говорит Человек-паук, Антонио Бандерас, Ричард Гир и ряд других голливудских звезд.
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