ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ изменил ставки по рыночной ипотеке, снизив их на 0,5-1 процентного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Изменения действуют с 20 марта.

«В зависимости от размера первоначального взноса снижение ставок составит от 0,5 до 1 процентного пункта», - указали в банке.

Теперь при первом взносе от 50% минимальная ставка ипотеки составит 27,8%, для зарплатных клиентов при внесении 30-50% стоимости объекта - от 28,4% годовых. Минимальные ставки предоставляются в случае оформления комплексного страхования и подтверждения дохода.

Между тем в России ввели семейную ипотеку при покупке недвижимости на вторичном рынке в регионах с низким уровнем жилищного строительства, она станет доступна с 1 апреля, пишет 360.ru.

