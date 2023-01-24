Столичным предпринимателям предложили приобрести подземные площадки для стоянки автомобилей
В Москве в районе Некрасовка на городские торги были выставлены три подземные парковки общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Объекты будут реализованы на открытых электронных аукционах 9 февраля, заявки принимаются до конца января.
«Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а наземные площади можно приспособить под иную коммерческую деятельность: открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин, кафе», - отметил Щербаков.
По его словам, здания расположены рядом с жилыми домами, самый большой лот – площадью 6,8 тысячи кв. м. позволяет разместить 121 автомобиль. Второе здание вмещает 124 машины на площади 6,3 кв. м.
А еще одно помещение не разделено на машино-места, собственник сможет решить, как нанести разметку, чтобы разделить площадь в 3,1 тысячи квадратных метра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Полянский заявил, что Запад еще не пересек «наиболее красные линии»
- Пушилин: для ВСУ в Артемовск осталась одна безопасная дорога
- Пушилин сменил мэра Мариуполя
- Рогов: Зеленский обсуждал с главой ЦРУ покушение на Пригожина
- Вучич допустил уход в отставку для спасения Сербии
- Российский теннисист Хачанов впервые вышел в полуфинал Australian Open
- Замглавы офиса Зеленского подал в отставку
- Четыре человека погибли в ДТП со скорой помощью под Новосибирском
- В США призвали отправить Зеленскому счет вместо танков
- Пригожин потребовал от США ответить, «кого, когда и где» он дестабилизировал
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru