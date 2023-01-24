В Москве в районе Некрасовка на городские торги были выставлены три подземные парковки общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Объекты будут реализованы на открытых электронных аукционах 9 февраля, заявки принимаются до конца января.

«Подземные этажи объектов будут использованы под стоянки, а наземные площади можно приспособить под иную коммерческую деятельность: открыть шиномонтаж, мойку, автосервис, магазин, кафе», - отметил Щербаков.

По его словам, здания расположены рядом с жилыми домами, самый большой лот – площадью 6,8 тысячи кв. м. позволяет разместить 121 автомобиль. Второе здание вмещает 124 машины на площади 6,3 кв. м.

А еще одно помещение не разделено на машино-места, собственник сможет решить, как нанести разметку, чтобы разделить площадь в 3,1 тысячи квадратных метра.

