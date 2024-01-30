Столичный производитель костных бульонов нарастил производство на 60%

Столичный производитель костных бульонов в 2023 году нарастил производство на 58%, выпустив более 205 тысяч банок, рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

«В Москве свыше 250 компаний выпускают пищевую продукцию. Некоторые из них появились в период пандемии. Например, в столице действует компания ProBulion, которая производит костные бульоны. По итогам 2023 года там изготовили свыше 205 тысяч банок – это на 58 процентов больше, чем в 2022-м. Инвестиции в собственное развитие и поддержка от города позволяют предприятию динамично расти», - отметила она.

В 2023 году предприятие закупило новое оборудование, также компания активно пользуется поддержкой экспортного центра «Моспром», участвует в выставках и других мероприятиях.

Генеральный директор Оксана Подгайная рассказала, что компания создает натуральный продукт, который укрепляет здоровье костей и суставов, а также поможет восстановиться после травм. По ее словам, технология медленной варки позволяет сохранить максимум полезных веществ для потребителя.

