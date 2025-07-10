СМИ: Успех российских компаний может помешать возвращению иностранных брендов

Российские компании прочно обосновались, благодаря сочетанию западной классики и местного опыта. Их стратегии направлены на то, чтобы помешать оригинальным брендам вернуть себе позиции среди 140 млн российских потребителей. По данным агентства, часть успеха российских потребительских компаний сопровождалось рекордным ростом доходов в некоторых сферах экономики.

Если западные компании и вернутся, то только после окончания конфликта вокруг Украины. А пока у российских аналогов есть время на подготовку к этому.

Опрос показал, что четверть россиян ждут возвращения иностранных брендов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

