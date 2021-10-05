СМИ сообщили об ограничениях поставок шоколадных батончиков Bounty
Компания Mars анонсировала ограничение поставок шоколадных батончиков и конфет под брендом Bounty из-за сложностей с поставками сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо российской структуры производителя.
По данным источника издания, компания испытывает нехватку кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), прошлогодние тайфуны на Филиппинах — одном из крупнейших поставщиков кокоса — стали причиной повреждения почти 49 млн кокосовых деревьев. Это грозит снижением урожая кокоса в ближайшие 2-3 года, пишет Газета.ру.
В Mars не исключают, что сложности с поставками продлятся до следующего года. При этом в письме отмечается, что производитель рассчитывает на восполнение товарных запасов ассортимента Bounty на складах к середине октября 2021 года, отмечает Ura.ru.
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