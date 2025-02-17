СМИ: Граждане РФ стали чаще жаловаться на хищения средств с вкладов

Россияне стали чаще жаловаться на списание средств с текущих счетов или депозитов и оформление кредитов с выводом денег в результате мошеннических действий. Об этом пишут «Ведомости».

Как отметила финансовый уполномоченный Светлана Максимова, ее служба фиксирует устойчивый рост обращений с подобными жалобами. В 2024 году их число выросло в 1,6 раза год к году, с 1500 до почти 2500. При этом в январе текущего года граждане стали чаще обращаться к уполномоченному в случаях, связанных с досрочным расторжением договоров вклада мошенниками.

«В этой схеме злоумышленники крадут основное тело депозита и в итоге клиент банка теряет не только сами вложенные средства, но и всю доходность по ним», — отмечается в материале.

По данным Банка России, на 1 января 2025 года россияне хранили в банках 57,5 трлн рублей. С прошлого года средства граждан выросли на 28%, до 12,6 трлн рублей.

Ранее профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова предупредила, что судебные решения или незамеченные пункты в договорах могут стать причиной непредвиденного списания денег с вкладов, напоминает Ura.ru.

