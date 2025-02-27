СМИ: Бывший офис Sony в РФ захотел отсудить у киносетей 980 млн рублей

Бывшее представительство студии Sony Pictures в России подало в суд на отечественные киносети, потребовав выплатить почти миллиард рублей. Об этом пишет РБК.

По данным издания, компания «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшн энд релизинг») направила 20 исков к киносетям. Большинство заявлений только зарегистрированы, часть исков оставили без внимания из-за нарушения правил подачи.

Претензии «Контент-клуба» связаны с долгами за показы картин Sony Pictures еще до ухода студии с российского рынка. Наибольший из исков, на 436,4 млн рублей, был подан к структуре «Формула кино» и «Синема парк», при этом сеть «Каро» получила иск на 71,6 млн.

Общая сумма требований компании составила свыше 980 млн рублей.

«Контент-клуб» работала как представительство Sony Pictures в РФ до 2022 года, напоминает Ura.ru. Позже студия приостановила работу в России.

