СМИ: Бывший офис Sony в РФ захотел отсудить у киносетей 980 млн рублей
Бывшее представительство студии Sony Pictures в России подало в суд на отечественные киносети, потребовав выплатить почти миллиард рублей. Об этом пишет РБК.
По данным издания, компания «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшн энд релизинг») направила 20 исков к киносетям. Большинство заявлений только зарегистрированы, часть исков оставили без внимания из-за нарушения правил подачи.
Претензии «Контент-клуба» связаны с долгами за показы картин Sony Pictures еще до ухода студии с российского рынка. Наибольший из исков, на 436,4 млн рублей, был подан к структуре «Формула кино» и «Синема парк», при этом сеть «Каро» получила иск на 71,6 млн.
Общая сумма требований компании составила свыше 980 млн рублей.
«Контент-клуб» работала как представительство Sony Pictures в РФ до 2022 года, напоминает Ura.ru. Позже студия приостановила работу в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Бывший офис Sony в РФ захотел отсудить у киносетей 980 млн рублей
- ПВО уничтожила над территорией России 19 украинских дронов
- В Хабаровске самолет вернулся на стоянку из-за ухудшения здоровья пилота
- Эмин Агаларов: Сумма ущерба от теракта в «Крокус Сити Холле» - $150-200 млн
- ФБР: Криптобиржу Bybit обокрали хакеры из КНДР
- В ДНР перехватили радиопереговоры командования ВСУ под Красноармейском
- СМИ: Просрочка по ипотеке увеличилась за год на 63%
- СМИ: ХАМАС передал тела четырех заложников Красному Кресту
- Лавров попросил объяснить заявление Макрона о российских активах
- Стивен Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru