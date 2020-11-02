Российские олигархи потеряли в 2020 году более 27 млрд долларов

Богатейшие граждане России с начала 2020 года потеряли 27,64 миллиарда долларов, сообщает агентство РИА Новости.

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина с начала года уменьшилось на 3,25 миллиарда долларов (24,8 миллиарда), что не помешало ему сохранить звание богатейшего из российских олигархов.

Второе место у основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина, богатство которого сократилось на 456 миллионов долларов (20,9 миллиарда). Топ-3 замыкает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон - за январь-октябрь текущего года он недосчитался 5,25 миллиарда долларов (19,3 миллиарда).

Далее в списке расположился основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов - его кошелёк «похудел» на 1,21 миллиарда долларов (18,7 миллиарда). Алишер Усманов и Роман Абрамович обладают капиталами в 18,3 миллиарда долларов и 15,5 миллиарда долларов, соответственно. Состояния бенефициара «Еврохима» Андрей Мельниченко и основного владельца «Реновы» Виктора Вексельберга на данный момент одинаковые - по 14,4 миллиарда долларов.

Больше всего с начала года потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого уменьшилось на 8,5 миллиарда долларов (13,8 миллиарда). Также в рейтинг попал основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов (минус 422 миллиона).

Список был составлен РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Учитывались стоимость акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями, а также соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинге BBI указаны 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.

