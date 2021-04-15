Российские кондитеры предупредили о росте розничных цен на сладости

Российские производители намерены повысить отпускные цены на кондитерские изделия из-за роста цен на сырье. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на представителей кондитерских предприятий.

Так, компания «Акульчев» анонсировала повышение стоимости продукции в среднем на 10%. Цены на кондитерские изделия намерен повысить производитель «Эссен Продакшн АГ», при этом не уточняется, насколько подорожают изделия компании. В свою очередь, кондитерская фабрика «Победа» повысила цены в среднем на 3% по сравнению с осенью 2020 года, однако себестоимость продукции выросла в среднем на 10%.

По словам производителей, основные кондитерские ингредиенты «катастрофически» подорожали: компании сообщают о росте стоимости муки, масла, яиц, сахара, джемов в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Кондитерские предприятия подчеркивают, что торговые сети отмечают тенденцию к росту цен на сырье для кондитерской продукции, но не готовы поднимать цены более чем на 5—7%, сообщает Ura.ru.

Согласно данным Росстата, с марта 2020 года по март текущего года основные категории кондитерских изделий в рознице подорожали в среднем на 2,5–8,5%. Наиболее заметный рост продемонстрировали зефир, пастила, печенье и пряники.

При этом в Минсельхозе считают, что оснований для существенного повышения цен на кондитерские изделия нет, отмечает телеканал «360». По данным ведомства, меры правительства по стабилизации цен на продовольствие учитывают «сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции».

