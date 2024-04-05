Российские киносети в 2023 году не смогли восстановиться до докризисных показателей

Крупнейшие киносети России, которые в 2022 году понесли убытки на фоне массовых отмен голливудских премьер, в 2023-м не восстановились до докризисных показателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы бухгалтерской отчетности участников рынкаю

Так, по итогам прошлого года выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк», «Каро» и «Синема Стар» выросла примерно на 40%. Годом ранее выручка падала большими темпами и пока не достигла показателей 2021 и 2019 годов. Прибыль ряда участников рынка оказалась небольшой или же не была связана с реальным ростом рынка.

По данным РБК, в 2022-м АО «Синема Парк» потеряло 43,2% выручки и зафиксировало чистый убыток в 1,8 млрд рублей. Выручка ООО «Каро Фильм Менеджмент» упала на на 41,8%, до 2,2 млрд, чистый убыток оценили в 1,3 млрд рублей. «Синема Стар» отчиталась о снижении выручки на 44,2%, до 491,5 млн рублей, и убытке в 40 млн рублей.

По итогам прошлого года «Синема Парк» получила чистую прибыль в размере 1,9 млрд рублей, выручка компании выросла на 44,7%, до 6,6 млрд. При этом в компании отметили, что рост показателей частично носит технический характер. Сеть «Каро» сократила убыток на 87,6%, до 166,8 млн рублей, и увеличила выручку до 3,2 млрд (плюс 44,1%). В свою очередь, «Синема Стар» сообщила о росте выручки на 41,5%, до 695,5 млн рублей, а прибыль сети составила 1,4 млн.

Между тем в России вырос оборот рынка онлайн-кинотеатров. В 2023 году он увеличился на 45%, пишет RT.

