Росбанк остановил операции в долларах, евро и дирхамах из-за санкций

Росбанк принял решение о приостановке операций в американских долларах, евро и дирхамах Объединённых Арабских Эмиратов из-за попадания под санкции Вашингтона. Об ограничительных мерах накануне объявило министерство финансов США.

Как пояснили в кредитной организации, в связи с введёнными ограничениями Росбанк пока не может организовать маршрутизацию, которая бы гарантировала, что средства клиентов не будут заблокированы зарубежными банками-корреспондентами.

В администрации Росбанка подчёркивают, что у его клиентов сохраняется полный доступ к их финансам и сервисам. При этом исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании также временно ограничены и работа в этом направлении может в результате стать недоступной.

Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Сбербанк отменил возможность одной из операций вне связи с санкциями. Отключена услуга перевода средств в другие банки через банкоматы. В Сбере объяснили такое решение её низким спросом среди клиентов.

