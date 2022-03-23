Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра Москвы на создание сети фастфуда
Сеть ресторанов быстрого питания с акцентом на полезные и здоровые блюда может появиться в Москве. Об этом сообщил ресторатор, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Пинский отметил, что холдинг всегда активно развивался и намерен наращивать обороты, поможет в этом программа правительства Москвы по поддержке отечественных сетей быстрого питания.
«Мы оформляем заявку и будем развивать ряд концепций. Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Мы планировали открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины в Москве. А с учетом этого гранта, если его получим, мы планируем открыть ещё 5-7 дополнительных ресторанов», — подчеркнул Пинский.
Как отметил ресторатор, концепция новых заведений предполагает блюда средиземноморской и азиатской кухонь. Название новой сети пока на стадии обсуждения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Минобороны опубликовало кадры разрушения украинского военного склада
- СМИ: В США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва России
- Захарова объяснила отказ России от переговоров по мирному договору с Японией
- Китайский экономист назвал точку отсчета краха доллара
- Володин: Хаос в США точно наступил
- В новой коллекции Louis Vuitton увидели поддержку российской армии
- Турция не откажется от систем С-400 под давлением США
- ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов россиянам
- Депутат Луговой предложил создать единый закон об иноагентах
- Зима вернется в Центральную Россию уже в выходные
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru