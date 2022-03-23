Ресторатор Антон Пинский подал заявку на грант мэра Москвы на создание сети фастфуда

Сеть ресторанов быстрого питания с акцентом на полезные и здоровые блюда может появиться в Москве. Об этом сообщил ресторатор, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Пинский отметил, что холдинг всегда активно развивался и намерен наращивать обороты, поможет в этом программа правительства Москвы по поддержке отечественных сетей быстрого питания.

«Мы оформляем заявку и будем развивать ряд концепций. Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Мы планировали открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины в Москве. А с учетом этого гранта, если его получим, мы планируем открыть ещё 5-7 дополнительных ресторанов», — подчеркнул Пинский.

Как отметил ресторатор, концепция новых заведений предполагает блюда средиземноморской и азиатской кухонь. Название новой сети пока на стадии обсуждения.

