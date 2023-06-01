Права на аренду участка в Зеленограде под строительство научно-производственного центра выставили на торги

Права на аренду земельного участка площадью 68 соток в Зеленограде выставили на торги. Победитель сможет построить там объект научно-производственного назначения. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«С победителем торгов будет заключено соглашение на семь лет и четыре месяца, и он сможет построить на участке здание суммарной площадью до 14,2 тысячи квадратных метров и высотой до восьми этажей с подземным паркингом», – рассказал Щербаков.

Торги пройдут 22 июня в электронной форме на электронной торговой площадке «Росэлторг».

Земельный участок находится на Заводской улице. Поблизости расположена железнодорожная станция Крюково, неподалёку удобные выезды на Пятницкое и Ленинградское шоссе.

После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.

Начальный размер годовой арендной платы составляет 2,5 миллиона рублей, итоговая сумма определится по результатам аукциона. Подать заявку на участие в торгах можно до 19 июня.

