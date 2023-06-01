Права на аренду участка в Зеленограде под строительство научно-производственного центра выставили на торги
Права на аренду земельного участка площадью 68 соток в Зеленограде выставили на торги. Победитель сможет построить там объект научно-производственного назначения. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«С победителем торгов будет заключено соглашение на семь лет и четыре месяца, и он сможет построить на участке здание суммарной площадью до 14,2 тысячи квадратных метров и высотой до восьми этажей с подземным паркингом», – рассказал Щербаков.
Торги пройдут 22 июня в электронной форме на электронной торговой площадке «Росэлторг».
Земельный участок находится на Заводской улице. Поблизости расположена железнодорожная станция Крюково, неподалёку удобные выезды на Пятницкое и Ленинградское шоссе.
После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.
Начальный размер годовой арендной платы составляет 2,5 миллиона рублей, итоговая сумма определится по результатам аукциона. Подать заявку на участие в торгах можно до 19 июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число пострадавших при обстреле Шебекинского округа выросло до восьми
- Генсек НАТО посетит Турцию для обсуждения членства Швеции в альянсе
- СМИ: Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты
- Собянин рассказал о завершении всех ремонтных работ в эвакуированных домах
- Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» в тыловые районы
- На шахте в Ростовской области произошло обрушение горной породы
- «Госуслуги» возобновили прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов
- Марочко: Киев использует местных жителей для разведки на Купянском направлении
- Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о прорыве ВСУ
- СМИ: США опасаются угрозы со стороны Северного флота России в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru