Онлайн-сервис «Московский инвестор» будет создан до конца года
Электронный сервис «Московский инвестор» будет запущен уже до конца текущего года. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин проинформировал москвичей на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Новый сервис поможет в решении проблем предпринимателей в мегаполисе. Функционал «Московского инвестора» будет схож с порталом «Наш город», который вот уже около 9 лет даёт возможность горожанам решать разнообразные насущные и ежедневные вопросы, уточнил градоначальник.
Идеи и жалобы от бизнес-сообщества будут приниматься по нескольким темам, в том числе по вопросам подключения к инженерным сетям, предоставления льгот по аренде, налогам и участию в торгах.
Срок на ответ отведен от 10 рабочих дней. Предприниматель получит его в своем личном кабинете на инвестиционном портале Москвы. В случае несогласия можно будет сформировать повторное обращение.
Сервис «Московский инвестор» станет частью Инвестиционного портала города Москвы www.investmoscow.ru. Кроме того, он будет доступен пользователям через специальное мобильное приложение.
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