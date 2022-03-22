Объявлен аукцион по продаже помещения в Центральном округе столицы
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения в Центральном административном округе Москвы.
Объект площадью 255 кв. м. находится в Таганском районе по адресу Марксистская улица, дом 9. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена лота составляет 23 млн 107 тысяч рублей.
Приём заявок до 24 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатором торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике.
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