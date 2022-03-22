Объявлен аукцион по продаже помещения в Центральном округе столицы

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения в Центральном административном округе Москвы.

Объект площадью 255 кв. м. находится в Таганском районе по адресу Марксистская улица, дом 9. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена лота составляет 23 млн 107 тысяч рублей.

Приём заявок до 24 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатором торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Аренда помещений
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры