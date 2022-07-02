Нежилое здание на юго-востоке Москвы выставили на аукцион

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого здания в Юго-Восточном административном округе столицы.

Объект площадью 180,6 квадратного метра находится в Рязанском районе по адресу: улица Окская, дом 3, корпус 1, строение 1. Начальная цена – 12 491 000 рублей.

Приём заявок продлится до 21 июля. Все подробности на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов – Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
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