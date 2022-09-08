Москва заключила контракты на 976 млрд рублей в 2022 году

Сумма заключенных Москвой контрактов в 2022 году составила 976 миллиардов рублей, что составляет 9% от всего объема закупок страны. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков на VI Московском финансовом форуме.

По его словам, благодаря оперативному реагированию на происходящие изменения и новаторским подходам, экономика города достигла стабильности и смогла справиться с внешними вызовами. Щербаков отметил, что в настоящее время законтрактовано 85% бюджета на этот год, а за счет долгосрочных контрактных обязательств город сформировал большой задел на 2023-2024 годы. Так, финансовые обязательства города по заключенным контрактам на 2022-2024 годы на сегодняшний день превышают два триллиона рублей.

Отмечается, что в целях устойчивости экономики Москва вместе с федеральными органами власти принимала участие в разработке мер, которые позволили создать условия для стабильной работы столичных заказчиков и поставщиков. Ключевыми мерами поддержки поставщиков стали, в частности, снижение издержек и финансовой нагрузки, а также списание штрафов и неустоек.

Так, одной из мер поддержки бизнеса сегодня является Портал поставщиков. С его помощью 273 тысячи российских предпринимателей могут бесплатно получить доступ к гарантированному рынку сбыта и расширить географию продаж. При этом чем больше поставщиков работает на Портале, тем выше уровень конкуренции и больше снижение на торгах. Иван Щербаков отметил, что на сегодня среднее снижение цены контракта в котировочных сессиях составляет 13,6%, уровень конкуренции – семь участников, а каталог товаров работ и услуг превышает 1,8 миллиона единиц.

Летом на Портале был создан новый раздел – «Площадка товарной кооперации регионов». Он позволяет производителям найти нужные комплектующие, сырье, партнеров, восстановить разорванные логистические и производственные цепочки.

