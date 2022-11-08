Семь земельных участков выставлены на торги по аренде в Новой Москве под строительство жилых домов, прием заявок завершится 21 и 28 ноября, заявил глава Департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.

По его словам, общая площадь участков составила 84 сотки. На них можно построить дома с максимальной площадью от 302 до 536,4 квадратного метра, разбить сады, выращивать фрукты и овощи, организовать парковочное пространство под личный автомобиль.

Договоры с победителями торгов заключат на два с половиной года. При соблюдении всех нормативов строительства и постановке построек на учет по истечении срока аренды появится возможность выкупа земли за 40% от ее кадастровой стоимости.

Аренда участков под строительство жилой недвижимости позволяет построить частный дом в черте города и сохранить преимущества пригородной жизни. При этом число этажей не должно превышать три, а высота – 15 метров.

Кроме того, дома должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены ко всем необходимым инженерным коммуникациям – центральным или собственным. При этом внешний вид и отделку собственник сможет выбрать сам.

