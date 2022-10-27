Москва предлагает участок под торговый центр на юго-западе

Москва выставила на торги по аренде участок под строительство торгового центра на юго-западе города. Земельный объект расположен в Северном Бутове на пересечении Старобитцевской улицы и бульвара Дмитрия Донского, имеет удобный выезд на МКАД. Об этом сообщил Иван Щербаков - глава столичного департамента по конкурентной политике.

«Аренда земли под строительство торговых, культурно-досуговых, спортивных и других коммерческих объектов даёт возможность предпринимателям реализовывать крупные проекты, а также способствует развитию инфраструктуры микрорайонов города».

Земельный участок площадью 22 сотки предназначен под строительство семиэтажного многофункционального торгового комплекса. Сейчас там располагается плоскостная парковка. Новый центр позволит не только сохранить парковочные места, но и увеличит привлекательность объекта для местных жителей. Магазины, кафе и рестораны - одни из наиболее востребованных категорий бизнеса.

Заявочная кампания завершится 11 ноября, торги пройдут 15 ноября в форме открытого электронного аукциона на торговой площадке «Росэлторг». Принять участие могут юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Срок аренды участка составляет 5,5 года. Согласно условиям, завершить работы нулевого цикла необходимо в первые 19 месяцев после получения разрешения на строительство. В дальнейшем арендатор получит в собственность возведенные объекты.

Узнать больше о предложениях города, правилах проведения торгов, а также записаться на осмотр объекта можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы – на сайте economy.mos.ru.

