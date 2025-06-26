«Мосинжпроект» стал победителем конкурса видеороликов на фестивале геобрендов

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» получил высокую оценку за свой имиджевый видеоролик «Истинные ценности» на фестивале геобрендов «Земля открытий». Фильм был отмечен рядом наград и признан лучшим в номинации «Город моей мечты». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«Видеоролик "Истинные ценности", созданный пресс-службой холдинга, посвящен вкладу строителей в развитие Москвы. В нем показаны реализованные проекты дорожной и транспортной инфраструктуры, благоустроенные общественные пространства и новые объекты, формирующие современный облик столицы. Особое внимание уделяется окружающей среде благодаря усилиям и новаторским решениям инженеров», – отметил Максим Гаман.

Видеоролик «Истинные ценности» вошел в топ-10 геобрендов и получил спецприз от АНО «Роскачество» за лучшее представление идеологии качества в развитии бренда территории. В номинации «Наша гордость» также отмечены видеопродукты «Мосинжпроекта: «Строим метро с любовью к Москве» и «Открытие Троицкой линии столичного метро».

Холдинг «Мосинжпроект» второй год подряд становится победителем престижного конкурса, проходящего в рамках фестиваля «Земля открытий», который стал продолжением Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Организаторы фестиваля ставят перед собой цель создать многогранную видеоисторию, которая расскажет о территориях России, их природных и культурных достопримечательностях, а также о национальных и культурно-исторических особенностях, инвестиционной, туристической и экологической привлекательности.

В этом году на конкурс фильмов и видеороликов было подано 355 работ из 56 регионов Российской Федерации. Жюри высоко оценило профессионализм участников и их вовлеченность тему.

Больше узнать информации о фестивале геобрендов и посмотреть видеоролики можно на официальном сайте: luchnikfest.ru. Лучшие работы в течение года будут демонстрироваться на туристических форумах, выставках и региональных мероприятиях.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог и более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 13 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.





АО "МОСИНЖПРОЕКТ"

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