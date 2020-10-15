Минфин РФ выкупил пакет акций «Аэрофлота»
Министерство финансов России приобрело акции компании «Аэрофлот — Российские авиалинии» на общую сумму 40,94 миллиарда рублей. Сделка проведена от лица государства, информирует пресс-служба Минфина.
Куплено более 682 миллионов акций этого публичного акционерного общества. Это 20,01% от всех активов авиакомпании. Средства на приобретение были выделены из Фонда национального благосостояния, уточняет Ura.ru.
На данный момент процент акций государства в «Аэрофлоте» составляет 51,2%. Финансовое положение авиакомпании просело из-за пандемии коронавируса. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев прогнозировал, что многие авиаперевозчики вообще могут прекратить функционировать из-за образовавшихся убытков.
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