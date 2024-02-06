Коммуникационные проекты холдинга «Мосинжпроект» – победители премии в области развития общественных связей RuPoR

Сразу три коммуникационных проекта, реализованных Департаментом внешних коммуникаций и информационной политики холдинга «Мосинжпроект», стали лауреатами XIX премии в области развития общественных связей RuPoR, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» – один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, оператор ключевых градостроительных программ столицы, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

Информационно-коммуникационное сопровождение запуска движения по всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро: «Мы построили БКЛ» признано лучшим в номинации «Комплексные коммуникационные проекты», профессиональный журнал холдинга «Мосинжпроект» «Инженерные сооружения» удостоен первого места в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа». В число победителей в номинации «Корпоративные коммуникации» также вошла информационная кампания «Мосинжпроект: 65 лет строим с любовью к Москве!».

«Для современной компании, помимо профильной деятельности, важно эффективно выстраивать внешние коммуникации и позиционировать свою работу в информационном поле. «Мосинжпроект» решает задачи, поставленные Правительством Москвы, на принципах открытости, информируя широкую общественность о каждом этапе реализации строительных проектов, и, как показала высокая экспертная оценка, делает это профессионально и успешно», – подчеркнул Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по стратегии и развитию бизнеса Антон Жиганов уточнил, что каждый из представленных на суд жюри коммуникационных проектов решает целый ряд задач.

«Работа «Мосинжпроекта» в области связей с общественностью позволяет транслировать информацию о ходе создания важнейших инфраструктурных объектов столицы, достижениях и компетенциях холдинга, а также способствует повышению лояльности аудитории к деятельности Правительства Москвы, помогает популяризировать строительную отрасль в целом», – отметил Антон Жиганов.

По словам руководителя департамента внешних коммуникаций и информационной политики АО «Мосинжпроект» Дениса Есипова, успеху информационно-коммуникационных проектов способствовали творческая составляющая и комплексный подход к их осуществлению.

«Так, в рамках информационной кампании по запуску Большого кольца метро были задействованы различные активности, включая пресс и блог-туры, спецпроекты в СМИ и на Интернет-ресурсах. Был создан специальный видеопроект «Мы построили БКЛ» и разработана видеоигра «Как построить тоннель метро», выпущена уникальная фотокнига, посвященная проекту новой кольцевой линии, и специальная сувенирная продукция», – проинформировал Денис Есипов.

Он добавил, что такая разноформатная работа позволяет охватить широкую аудиторию, включающую как рядовых горожан, так и профессионалов отрасли, и эффективно позиционировать холдинг «Мосинжпроект» в публичном пространстве.

Премия RuPoR присуждается ежегодно по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории Центрального федерального округа. Всего на соискание XIX премии в области развития общественных связей RuPoR было подано 118 заявок из 12 регионов. По итогам очной защиты проектов лауреатами стали 47 проектов из Москвы, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Тверской и Ярославской областей.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.





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