ФТС России опровергла возбуждение уголовного дела против IKEA
Федеральная таможенная служба (ФТС) России не возбуждала уголовное дело против ООО «ИКЕА Торг», российского подразделения компании IKEA. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФТС.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ФТС начала административную проверку «ИКЕА Торг» из-за возможной неуплаты таможенных платежей на сумму более миллиарда рублей. Отмечалось, что подразделение IKEA в 2017-2020 годах занижало стоимость лицензионных платежей и предоставляло недостоверные данные.
Как подчеркнули в ФТС, комментируя сообщение, информация об уголовном деле против «ИКЕА Торг» не соответствует действительности.
«В настоящее время в отношении ООО "ИКЕА Торг" завершена таможенная проверка. Говорить о сути и сумме претензий к компании со стороны российской таможни считаем некорректным, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 356 ТК ЕАЭС информация, полученная таможенными органами при проведении таможенного контроля, используется исключительно для выполнения возложенных на них задач и функций», — отметили в пресс-службе ФТС, добавив, что эти данные также составляют коммерческую тайну.
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