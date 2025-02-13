Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 90 рублей.

По данным торгов, стоимость американской валюты снижалась до 89,5 рубля. Позже доллар вновь укрепился, к 10:49 мск он стоил уже 90,63 рубля.

Накануне индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) впервые с июля 2024 года преодолел отметку в 3100 пунктов. Рынок акций вырос на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политики провели телефонную беседу вечером 12 февраля, они обсудили в том числе урегулирование конфликта на Украине, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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