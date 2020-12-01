Биткойн пробил исторический максимум

Стоимость биткойна на бирже Binance превысил исторический максимум. Сегодня криптовалюта дорожал на 1,02%, достигнув в пике $19 915. Это выше предыдущей максимальной отметки в $19 891,99, которая была зафиксирована в декабре 2017 года.

В марте текущего года стоимость биткойна опускалась до минимального значения $3,8 тысяч. Таким образом, за 8 месяцев он подорожал более чем на 426%.

По оценке главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон, взлёт криптовалюты вызван значительными недостатками у традиционных платежных систем. Биткойн становится всё более привлекательным активом в качестве средства накопления или платежного механизма.

Росту криптовалют способствовало также решение компании PayPal, которая с этого месяца позволила пользователям сервиса приобретать, продавать и хранить Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash, а также использовать их для оплаты.

