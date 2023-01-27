Багреева: иностранцы перечислили в бюджет Москвы налогов на 32 млрд рублей в 2022 году

Граждане стран, работающие в Москве по трудовым патентам, пополнили столичный бюджет в прошлом году почти 32 миллиарда рублей в виде налога на доходы физических лиц, сообщила глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

По её словам, это самая большая сумма за все восемь лет работы системы трудовых патентов для мигрантов, кроме того, она превысила на 45% сумму отчислений по итогам предыдущего, 2021 года.

«Иностранные граждане вносят значительный вклад в экономику города. За 2015–2022 годы объем поступлений в бюджет Москвы в виде платежей за трудовой патент составил около 145 миллиардов рублей, или около двух процентов поступлений НДФЛ», – отметила глава департамента.

Многофункциональный миграционный центр с 2015 года выдал 3,8 миллиона патентов на работу в столице, а с ноября 2021 года учреждение получило право оформлять патент для работы на территории Московской области. За прошедший год их было выдано 322 тысячи.

В ММЦ также можно воспользоваться услугами по нотариальному переводу документов, оформить полис по дополнительному медицинскому страхованию, подтвердить знание русского языка, основ правовой системы и истории РФ. Также здесь проводятся обязательные для длительного пребывания иностранцев в России процедуры дактилоскопии и фотографирования. В 2022 году обязательные процедуры прошли около 1,2 миллиона иностранцев, в том числе более 920 тысяч трудовых мигрантов и около 250 тысяч граждан стран ЕАЭС, кроме Белоруссии. Эти же процедуры иностранцы, которым не требуется оформление патента, могут пройти в представительстве ММЦ на улице Бахрушина, открытом в январе прошлого года.

