Apple вернул себе звание самого дорогого бренда в мире

Apple по итогам 2023 года стал самым дорогим брендом в мире, обогнав Amazon, Google и Microsoft, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда Apple за год взлетела на 74%, до $516,6 млрд, что позволило компании вернуться на первое место рейтинга с огромным отрывом. У Microsoft итоговый рост за год – 78%, стоимость корпорации оценивается в $340,4 млрд. Тройку замыкает Google и $333,4 млрд (рост 18,5%).