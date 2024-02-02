Apple вернул себе звание самого дорогого бренда в мире

Apple по итогам 2023 года стал самым дорогим брендом в мире, обогнав Amazon, Google и Microsoft, говорится в ежегодном отчете Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда Apple за год взлетела на 74%, до $516,6 млрд, что позволило компании вернуться на первое место рейтинга с огромным отрывом. У Microsoft итоговый рост за год – 78%, стоимость корпорации оценивается в $340,4 млрд. Тройку замыкает Google и $333,4 млрд (рост 18,5%).

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Ранее американская корпорация Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых дорогих компаний в мире, сообщило агентство Reuters. Акции Microsoft в январе выросли на 1,6%, а акции Apple снизились на 0,9%. Такой расклад сил на рынке случился впервые с 2021 года.

В декабре компания Microsoft потратила 76 миллионов долларов на приобретение тыквенной фермы. Участком в 165 гектаров владела семья фермеров из Висконсина (США). Первоначально этот же участок собиралась прикупить Foxconn Technology Group в 2017, но тогда договориться не удалось, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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