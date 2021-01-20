В Минпромторге назвали дату начала поставок «cамолёта XXI века»
Поставки самолёта МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») начнутся в 2022 году. Об этом в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Ранее глава Минпромторга сообщал, что отгрузка первого самолёта планируется в конце 2021 года.
По словам Мантурова, поставки МС-21 начнутся к концу 2022 года после получения сертификата на самолёт. Планируется, что в 2022 году Россия произведёт 4 воздушных судна, через год выпустит до 10-15 машин. В 2024 году объём производства достигнет 30 самолётов, к 2025 году дойдёт до 36 машин.
Планируется, что в дальнейшем в стране будут производить 82 самолёта в год. При этом в Минпромторге заявили, что при большой потребности в МС-21 на внутреннем и внешнем рынках производство может дойти до 100 воздушных судов в год.
Поставки самолёта переносятся не впервые. Ранее получение сертификата на «Магистральный самолёт XXI века», без которого невозможны поставки машины авиакомпаниям, было запланировано на конец 2020 года.
Между тем, в понедельник на испытаниях в «Жуковском» МС-21 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. По данным пресс-службы производителя самолёта корпорации «Иркут», экипаж не пострадал, видимых повреждений и отказа систем воздушного судна не обнаружено, сообщает Ura.ru.
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