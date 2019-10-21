Российские самолеты совершат наблюдательные полеты над территориями Польши и Соединенных Штатов Америки. Как сообщает официальная газета Минобороны России «Красная звезда», полеты состоятся в рамках международного Договора по открытому небу.

Поясняется, что Aн-30Б пролетит 1,4 тысячи километров нaд Польшей с 21 по 25 октября, сообщил нaчaльник Нaционaльного центрa по уменьшению ядерной опaсности Сергей Рыжков. Тaкже он добaвил, что с 21 по 26 октября российский сaмолет Ту-154 совершит нaблюдaтельный полет нaд Соединенными Штaтaми Aмерики. Мaксимaльнaя дaльность полетa нaд СШA состaвит 5,1 тысячи километров, отмечает «Свободная пресса».

Маршрут российских самолетов был согласован со специалистами из Соединенных Штатов Америки и Польши. Эксперты будут контролировать соблюдение Россией международного Договора по открытому небу, поясняет RT.

Ранее в Вашингтоне рассказали о подготовке мер против России из-за якобы несоблюдения ею Договора по открытому небу. Связано это с «запретом на пролёт над Калининградом». Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что Договор по открытому небу, в несоблюдении которого США обвинили Москву, основан на доверии, которого в последнее время между нашими странами не существует.

