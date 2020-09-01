Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем
Российские военные вновь «встретили» самолёт ВВС Норвегии, направлявшийся в сторону государственной границы. Как сообщили во вторник в Национальном центре управления обороной РФ, на перехват в районе Баренцева моря подняли МиГ-31.
Экипаж истребителя идентифицировал воздушное судно как самолёт патрульной авиации ВВС Норвегии и дождался, пока тот сменит курс. Российскую границу норвежцы не нарушили, передаёт РИА Новости.
Только на минувшей неделе воздушную разведку вдоль границы РФ вели 38 иностранных самолётов-разведчиков, отмечали военные. Российские истребители шесть раз поднимались на перехват, сообщает RT. В частности, 25 и 26 августа они «встретили» норвежские самолёты над Баренцевым морем.
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