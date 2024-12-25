Ракету «Союз-5» отправят на Байконур в октябре 2025 года
Перспективную ракету-носитель среднего класса «Союз-5» планируют запустить в космос в конце декабря 2025 года, на космодром Байконур ракету отправят в октябре следующего года. Об этом рассказал журналистам гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Баранов.
«Машина 30 октября будет отправлена с завода-изготовителя, из Самары, с выходом на запуск — конец декабря», — указал Баранов.
Между тем с Байконура успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с аппаратом дистанционного зондирования «Ресурс-П». С 2013 года на орбиты было выведено уже четыре таких спутника, пишет RT.
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