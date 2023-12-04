Последний стратегический бомбардировщик США покинул Британию
Стратегических бомбардировщик B-1B Lancer военно-воздушных сил США вылетел из Великобритании к месту постоянной дислокации. Это последний из четырёх таких самолетов, которые были временно размещены в октябре на британской авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир.
О вылете бомбардировщика проинформировала новостная служба Gloucestershire Live. Первые три B-1B улетели из Великобритании в прошли месяце. Все они обычно дислоцируются на авиабазе Дайс в штате Техас.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за время пребывания на британской территории американские бомбардировщики выполнили серию полётных заданий, в том числе над Европой, включая Балтику, над Ближнем Востоком, Северной Африкой и Средиземным морем.
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