Опубликовано видео посадки корабля Starliner

Запуск корабля состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде, однако из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту. В результате не удалось выполнить задачу по стыковке с МКС.

Тем не менее, в NASA заявили, что несмотря на неудачу со стыковкой, все равно удалось выполнить ряд задач, включая тест навигационной системы и стыковочного механизма.

