Опубликовано видео посадки корабля Starliner
NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.
Запуск корабля состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде, однако из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту. В результате не удалось выполнить задачу по стыковке с МКС.
Тем не менее, в NASA заявили, что несмотря на неудачу со стыковкой, все равно удалось выполнить ряд задач, включая тест навигационной системы и стыковочного механизма.
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