Опубликовано видео посадки корабля Starliner

23 декабря 201907:42

NASA опубликовало видео приземления космического корабля Starliner компании Boeing в Нью-Мексико, который завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме.

Запуск корабля состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде, однако из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту. В результате не удалось выполнить задачу по стыковке с МКС.

Тем не менее, в NASA заявили, что несмотря на неудачу со стыковкой, все равно удалось выполнить ряд задач, включая тест навигационной системы и стыковочного механизма.

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ФОТО: nasa.gov
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