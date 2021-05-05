«Неконтролируемая» китайская ракета «Чанчжэн-5» может упасть на Землю
Представитель Пентагона Майк Ховард заявил, что приблизительно 8 мая на Землю могут упасть обломки китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»), сообщает CNN.
По его словам, американские военные следят за траекторией полёта, однако из-за высокой скорости обломков сейчас невозможно определить место возможного падения - такой шанс появится только за несколько часов до события.
Ховард считает, что риск нанесения ущерба мал, поэтому принимать какие-либо меры предосторожности нет необходимости.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с модулем «Тяньхэ» стартовала с космодрома «Вэньчан» на китайском острове Хайнань 29 апреля, сообщает RT. «Тяньхэ» является основным модулем будущей китайской орбитальной станции.
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