NASA обнаружило воду на видимой стороне Луны
NASA обнаружило свидетельства наличия воды на обращённой к Земле стороне Луны. Об этом в своём Twitter сообщил генеральный директор космического агентства Джим Брайденстайн.
NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020
По словам главы NASA, сделать открытие помогла летающая инфракрасная обсерватория SOFIA, созданная на базе самолета Boeing. Вода была обнаружена в большом кратере Клавий в южной части видимой стороны Луны. Появление жидкости могло стать следствием падение небольшого метеорита или результатом взаимодействия солнечных энергетических частиц.
Открытие воды на освещённой стороне естественного спутника Земли позволяет предположить, что и на холодных, затенённых участках небесного тела есть жидкость, пишет Свободная пресса.
Брайденстайн отмечает, что пока неизвестно, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса. Однако новое открытие является ключевым для планов исследований NASA.
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