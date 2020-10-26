NASA обнаружило воду на видимой стороне Луны

NASA обнаружило свидетельства наличия воды на обращённой к Земле стороне Луны. Об этом в своём Twitter сообщил генеральный директор космического агентства Джим Брайденстайн.


По словам главы NASA, сделать открытие помогла летающая инфракрасная обсерватория SOFIA, созданная на базе самолета Boeing. Вода была обнаружена в большом кратере Клавий в южной части видимой стороны Луны. Появление жидкости могло стать следствием падение небольшого метеорита или результатом взаимодействия солнечных энергетических частиц.

Открытие воды на освещённой стороне естественного спутника Земли позволяет предположить, что и на холодных, затенённых участках небесного тела есть жидкость, пишет Свободная пресса.

Брайденстайн отмечает, что пока неизвестно, можно ли использовать эту воду в качестве ресурса. Однако новое открытие является ключевым для планов исследований NASA.

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