Минобороны требует через суд 2,4 млрд рублей с ракетного центра «Прогресс»

Арбитражный суд российской столицы принял к производству иск министерства обороны о взыскании с акционерного общества «Ракетно-космический центр «Прогресс» 2,4 миллиарда рублей. Согласно картотеке судебной инстанции, первое заседание по этому делу должно состояться 6 сентября.

Причина подачи иска в материалах дела не обозначена, передает «Интерфакс».

РКЦ «Прогресс» в Самаре входит в государственную корпорацию «Роскосмос». Единственный владелец центра - государство в лице Росимущества. Это ведущее отечественное предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке и сборке ракет-носителей среднего класса.

На базе РКЦ выпускают ракеты-носители «Союз», разрабатывают космические аппараты дистанционного зондирования Земли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудРоскосмосМинобороны
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