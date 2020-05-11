Панов: Давайте вспомним тех, благодаря кому мы живём
Вадим Панов, Никас Сафронов, Юрий Грымов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Писатель рассказал о своем пропавшем дедушке
Вадим Панов: «В первую очередь, я хочу поздравить всех с праздником Великой Победы, с днем, который стал символом нашей гордости и нашей силы. И в рамках проекта «Память Победы» я хотел бы рассказать о своем дедушке, Петре Васильевиче Панове. Осенью 1941 года после того, как немцы взяли Вязьму, фронт практически рухнул, подразделение моего деда перебросили в Можайский укрепленный район, на оборонительную линию, которую строили быстро и наспех для того, чтобы дать время подготовить стратегическую оборону Москвы. Туда отправились очень много людей, очень много солдат, офицеров, у которых была задача – продержаться. Семья моего отца, моего деда жила тогда под Можайском. И отец, которому тогда было шесть лет, рассказывал, что увидел дедушку в последний раз, моего дедушку. Капитан Панов успел зайти домой, попрощаться, потом сел в грузовик, и они уехали, а семья отправилась в эвакуацию. И больше моего деда никто не видел. Такая простая история, которых в те годы были тысячи, может даже миллионы. С праздником, друзья! Давайте вспомним тех, благодаря кому мы сегодня живы», – поделился Вадим Панов со слушателями НСН.
Художник рассказал, как орден спас его дядю от шальной пули
Никас Сафронов : «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить весь наш народ и весь мир с годовщиной Победы над фашисткой Германией. И рассказать одну маленькую историю, а историй в моей семье, кстати, было очень много. И о том, как мой папа закончил танковое училище до войны, был направлен на Сахалин, где он воевал с японцами в 1945 году. Но расскажу другую историю, которая произошла с братом моей мамы. Война его застала в Белоруссии, недалеко от Бреста. Там он совершил геройский поступок. Но орденом Мужества тогда еще не награждали, его просто не было. А вручили ему другой боевой орден только в конце 1942 года в землянке, которая находилась уже на Украинском фронте. Ему на грудь полковник повесил этот орден, а до этого они окунули его в кружку со спиртным, такой был порядок, или примета, чтобы он хорошо носился, и чтобы с тобой ничего больше не случилось. Они выпили, и мой дядя вышел из землянки наверх, и вдруг шальная пуля попадает именно в этот орден, и спасает ему жизнь. Он потом дошел до Берлина и получил много орденов, но этот у него был самый любимый, самый ценный, он его берег до конца своей жизни», – рассказал НСН Никас Сафронов.
Худрук театра «Модерн» поздравил слушателей НСН с Днем Победы
Юрий Грымов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с 75-летием этого события. Когда мы произносим слово «победа», я хотел бы заменять его на слово «подвиг». Это действительно был подвиг абсолютно всех. Я поздравляю себя, поздравляю вас, и горжусь нашими предками, которые совершили этот подвиг. Они победили эту чуму, и главное, что они подарили нам жизнь, подарили нам свет, надежду, любовь», – поздравил в эфире НСН Юрий Грымов.
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