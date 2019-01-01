ВКС получили первые истребители МиГ-35

ВКС России получили первые два новейших истребителя МиГ-35. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко. Он добавил, что еще четыре самолета будут поставлены до конца года.

По словам Тарасенко, производство истребителей МиГ-35 было запушено в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что за 2,5 года произошел старт опытно-конструкторских работ и передача двух первых самолетов Воздушно-космическим силам для поведения испытаний, передает RT.

Летные испытания многоцелевого истребителя новейшего поколения прошли 26 января 2017 года. Международная презентация самолета состоялась в Подмосковье на следующий день, сообщает Ura.ru.

Ранее Минобороны опубликовало кадры, на которых истребитель МиГ-35 взлетает в режиме форсажа под очень острым углом.

