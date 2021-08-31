В Туве стартовали совместные учения России и Казахстана

Совместные учения России и Казахстана начались в Туве, передает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«На полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва стартовало совместное ротное тактическое учение с военнослужащими России и Казахстана, которое пройдёт в период с 31 августа по 4 сентября», — цитирует сообщение «Интерфакс».

В маневрах примут участие более 500 военнослужащих и около 150 единиц техники. В ходе учений военные отработают переход в состав коллективных сил быстрого реагирования, а также подготовку и ведение разведывательно-поисковых действий в отрыве от главных сил с применением беспилотников «Орлан-10» и вертолетов Ми-8АМТШ, отмечает RT.

Кроме того, военнослужащие выполнят задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства. В маневрах задействуют бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» и самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», отмечает РИА ФАН.

