В Сирии российские «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» успешно отразили 22 израильские ракеты

Противовоздушная оборона Сирии в составе российских комплексов «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» уничтожила 22 выпущенные Израилем ракеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центра по примирению враждующих сторон.

По словам заместителя руководителя Центра контр-адмирала Вадима Кулить, 19 августа около 23 часов шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана атаковали территорию Сирии. Удар был нанесен 24 управляемыми ракетами по целям в провинциях Риф, Дамаск и Хомс.

Объекты инфраструктуры не пострадали, потерь среди сирийских военнослужащих нет.

