В Британии рассказали о козырях России против НАТО

Россия во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021» раскрыла несколько своих козырей, которые пугают НАТО сообщает Daily Express.

Автор статьи назвал боевой беспилотный робототехнический комплекс «Уран-9» основным козырем, которое в СМИ называли «Терминатором». Отмечается, что комплекс впервые был задействован именно во время недавних учений, он способен управляться дистанционно и поражать цели на расстоянии до трех миль.

Другим козырем назван зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который в будущем дополнит С-400. Его основная функция – перехват и уничтожение межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее Владимир Путин побывал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где следил за ходом основного этапа совместных стратегических российско-белорусских военных учений «Запад-2021».

