СМИ: Задержан руководитель Военно-строительного комплекса Минобороны Абаев

Задержан руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №4 Военно-строительного комплекса Министерства обороны России Астемир Абаев, сообщает Telegram-канал Baza.

Его задержали по обвинениям, связанным с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане, где ведется строительство около 70 объектов. ГВСУ №4 выступает в качестве подрядчика.

Абаев сменил на этой должности Магомеда Чамаева.

Ранее главу филиала Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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