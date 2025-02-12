СМИ: Задержан руководитель Военно-строительного комплекса Минобороны Абаев
12 февраля 202501:33
Задержан руководитель Главного военно-строительного управления (ГВСУ) №4 Военно-строительного комплекса Министерства обороны России Астемир Абаев, сообщает Telegram-канал Baza.
Его задержали по обвинениям, связанным с деятельностью ГВСУ №4 в Дагестане, где ведется строительство около 70 объектов. ГВСУ №4 выступает в качестве подрядчика.
Абаев сменил на этой должности Магомеда Чамаева.
Ранее главу филиала Военно-строительной компании арестовали по делу о хищениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Задержан руководитель Военно-строительного комплекса Минобороны Абаев
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru