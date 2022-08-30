СМИ: Иран передал России первую партию беспилотников

По данным издания, первая партия БПЛА прибыла в РФ 19 августа. Отмечается, что Иран передал как минимум два типа беспилотников, способных нести боеприпасы для атак на различные военные цели. Предположительно, Москва получила устройства серий Mohajer-6 и Shahed.

В июле помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы намерен поставить России несколько сотен беспилотников. Вашингтон пригрозил обеим странам санкциями в случае, если передача аппаратов состоится, напоминает телеканал 360. Как сообщал ближневосточный аналитик Элайджа Манье, РФ якобы заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников, отмечает Свободная пресса.

