СМИ: Иран передал России первую партию беспилотников
Иран отправил России беспилотные летательные аппараты, которые Москва может задействовать в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, первая партия БПЛА прибыла в РФ 19 августа. Отмечается, что Иран передал как минимум два типа беспилотников, способных нести боеприпасы для атак на различные военные цели. Предположительно, Москва получила устройства серий Mohajer-6 и Shahed.
В июле помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы намерен поставить России несколько сотен беспилотников. Вашингтон пригрозил обеим странам санкциями в случае, если передача аппаратов состоится, напоминает телеканал 360. Как сообщал ближневосточный аналитик Элайджа Манье, РФ якобы заказала у Ирана около 1000 ударно-разведывательных беспилотников, отмечает Свободная пресса.
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