Шойгу сообщил о перевооружении на С-400 двух полков на востоке РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о перевооружении на комплексы С-400 «Триумф» двух зенитных ракетных полков, а также на комплексы «Бук-М1-2» двух зенитных ракетных дивизионов в Восточном военном округе. Это будет сделано до конца текущего года, проинформировал он на заседании коллегии военного ведомства.

В целом округ получит до конца года более 500 единиц новой и модернизированной техники, что даст возможность перевооружить 14 формирований, передает ТАСС. По оценке Шойгу, военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении характеризуется как напряженная, в связи с чем там предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз

В начале августа разработчик С-400 концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны второй за текущий год полк этих зенитных ракетных систем. Оба раза это произошло досрочно.

«Бук-М1-2» - войсковой зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который предназначался для защиты войск и объектов при расположении их на месте и в ходе наступательных (оборонительных) действий.

