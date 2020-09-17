Шойгу сообщил о перевооружении на С-400 двух полков на востоке РФ
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о перевооружении на комплексы С-400 «Триумф» двух зенитных ракетных полков, а также на комплексы «Бук-М1-2» двух зенитных ракетных дивизионов в Восточном военном округе. Это будет сделано до конца текущего года, проинформировал он на заседании коллегии военного ведомства.
В целом округ получит до конца года более 500 единиц новой и модернизированной техники, что даст возможность перевооружить 14 формирований, передает ТАСС. По оценке Шойгу, военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении характеризуется как напряженная, в связи с чем там предусмотрен комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз
В начале августа разработчик С-400 концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны второй за текущий год полк этих зенитных ракетных систем. Оба раза это произошло досрочно.
«Бук-М1-2» - войсковой зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который предназначался для защиты войск и объектов при расположении их на месте и в ходе наступательных (оборонительных) действий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- В гимназии при МГУ опровергли, что сын Лукашенко у них учится
- Южная Корея предложила возобновить авиасообщение с Россией
- Россия вошла в десятку стран с лучшим прогрессом по здоровью и образованию
- В Кремле оценили обвинения Польши по крушению самолета с Качиньским
- В Кремле опровергли слухи о новом карантине из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru