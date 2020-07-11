Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Российские истребители Су- 35с и МиГ-31бм в субботу перехватили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем, пишет РИА Новости.

Они сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии, а когда разведывательный самолет ВВС США развернулся и улетел от государственной границы РФ, они вернулись на аэродром базирования.

В последние недели активность американской авиации у российских границ заметно возросла. 15 июня российские истребители сопровождали американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем, 19 июня сообщалось, что B-52H пролетели над Охотским морем, 26 июня Су-30 «выпроводил» американских разведчиков в районе Чёрного моря, 1 июля российские истребители Су-27 провели операцию по перехвату самолета-разведчика ВВС США над Черным морем.

